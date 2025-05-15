MÀGIA
Pere Rafart visita Ponent al capítol d’avui de ‘Tria una carta’
Pere Rafart, l’il·lusionista de Solsona que protagonitza el programa Tria una carta, visita Ponent al capítol Màgia improvisada d’avui, a les 22.40 a TV3. L’artista Samantha Hudson acudeix a la botiga barcelonina El Rei de la Màgia i aconsella Rafart i el seu soci Pau Martínez sobre la importància d’acceptar els canvis per poder triomfar en la màgia. En aquest sentit, la furgoneta de Tria una carta es dirigeix a Tàrrega per seguir amb el seu entrenament de cara al campionat mundial. A la capital de l’Urgell actuarà al carrer, tenint com a guia l’actor i presentador local Marc Andreu. Després, Rafart visitarà la Casa dels Àngels, a Castellserà, que és propietat del Mag Lari. Finalment, la furgoneta dels protagonistes es desplaçarà a la localitat de Castellbisbal, al Vallès Occidental, on reben consells de la boxejadora Tania Álvarez.