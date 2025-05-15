SEGRE

Pere Rafart visita Ponent al capítol d’avui de ‘Tria una carta’

Pere Rafart i Pau Martínez conversen amb Marc Andreu a Tàrrega. - 3CAT

Pere Rafart, l’il·lusionista de Solsona que protagonitza el programa Tria una carta, visita Ponent al capítol Màgia improvisada d’avui, a les 22.40 a TV3. L’artista Samantha Hudson acudeix a la botiga barcelonina El Rei de la Màgia i aconsella Rafart i el seu soci Pau Martínez sobre la importància d’acceptar els canvis per poder triomfar en la màgia. En aquest sentit, la furgoneta de Tria una carta es dirigeix a Tàrrega per seguir amb el seu entrenament de cara al campionat mundial. A la capital de l’Urgell actuarà al carrer, tenint com a guia l’actor i presentador local Marc Andreu. Després, Rafart visitarà la Casa dels Àngels, a Castellserà, que és propietat del Mag Lari. Finalment, la furgoneta dels protagonistes es desplaçarà a la localitat de Castellbisbal, al Vallès Occidental, on reben consells de la boxejadora Tania Álvarez.

