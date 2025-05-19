Mor Manuel Torreiglesias, històric presentador de 'Saber vivir', als 84 anys
Va estar vinculat a RTVE des del 1964
L’històric presentador del programa 'Saber vivir', Manuel Torreiglesias, ha mort aquest dilluns als 87 anys, segons ha informat l’Ajuntament de Pontedeume (A Coruña), que ha lamentat "profundament" la mort del seu veí i Fill Predilecte.
"Volem transmetre tot el nostre suport a la seua família i éssers estimats. Va ser també un gran ambaixador de Pontedeume, sent un autèntic exponent de l’orgull Eumés que tant ens defineix i caracteritza. Que descansi en pau", ha dit el Consistori en una declaració a X. Torreiglesias va ser un destacat presentador de televisió i ràdio, conegut especialment per la seua dilatada trajectòria a RTVE, on va presentar 'Saber viure', el mític programa de salut de RTVE, entre 1997 i 2009.
Com ha recordat RTVE, el divulgador va ser cessat el 2009 per incomplir "algunes normes bàsiques" relatives a la inserció de publicitat en els programes, mentre que ell va assegurar que no compartia "en absolut" les raons del seu acomiadament. "No he firmat cap contracte al marge de TVE", va assenyalar.
Manuel Torreiglesias (Pontedeume, A Coruña, 1941) va estar vinculat a RTVE des de 1964, on va presentar programes com a 'Escuela salud’ (1976 i 1977) de TVE i espais d’actualitat i debat com 'Voces sin voz' (1981-1982) i 'Usted, por ejemplo' (1982-1984). També va presentar en Ràdio Nacional el programa de medi ambient 'Tiempo de vivir' (1976-1982). Després de la seua sortida de la televisió pública, i fins 2013, va presentar un programa de salut a Intereconomia.