DOCUMENTALS
’30 minuts’ tracta la moda i els efectes nocius del nou tabaquisme
El reportatge El nou tabaquisme, que emet TV3 a les 22.00 a 30 minuts, analitza l’impacte de l’aparició de nous productes que substitueixen els cigarros tradicionals en els hàbits de consum i en la salut. La indústria tabaquera reconeix que fumar tabac és perillós, però ja ha posat al mercat uns substitutius: el tabac escalfat, els cigarros electrònics i les bosses de nicotina. Els nous productes de nicotina tenen una regulació més laxa que el tabac i estan dissenyats amb colors i olors que són un reclam per als joves. 30 minuts s’ha desplaçat a Suècia per descobrir l’últim invent: les bosses de nicotina que es posen a la geniva, un producte addictiu que ja ha arribat a Catalunya. D’altra banda, 60 minuts del Canal 33 emet a les 23.00 El nostre pare, el venjador dels nazis, un reportatge sobre la doble vida de Boris Green a Austràlia.