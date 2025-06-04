REPORTATGES
L’aventura de Jesús Calleja a l’espai arriba aquesta nit a Cuatro
L’aventurer més popular de la televisió, Jesús Calleja, torna a la petita pantalla amb el documental especial que va gravar en el seu viatge a l’espai. Cuatro estrena aquesta nit (22.50) Calleja en el espacio: Misión cumplida després de l’estrena a Prime Video. L’especial narra l’expedició de Calleja, des de casa seva a Lleó fins al desert de Texas, on es va preparar per formar part del llançament espacial de Blue Origin. Durant tres episodis, el format documenta el seu entrenament a les instal·lacions de Launch Site One, així com els moments de màxima tensió en el compte enrere fins a l’enlairament. L’especial, que acabarà sobre les 3.00, inclou material exclusiu del vol, captat des de múltiples angles, entre els quals una càmera GoPro instal·lada al braç de l’aventurer, que permet a l’espectador viure l’experiència des d’una perspectiva única.