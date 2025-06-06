ANIMACIÓ
‘Bola de drac Súper’, les noves aventures de Goku, al Super3
3Cat, a través de la seua plataforma, i el canal Super3 (SX3) estrenen avui Bola de drac Súper, per primera vegada en català, a partir de les 21.00. Dirigida al públic adult, encara que també a l’infantil i familiar, la sèrie d’animació aterra després de l’exitosa tornada de Bola de drac i Bola de drac Z a 3Cat. Estrenades a TV3 durant els anys 90, les dos sèries es van convertir en tot un referent de l’anime i de la ficció en català per a diverses generacions. Ara, 35 anys més tard, continuen tenint seguidors, com demostra el fet que han acumulat més d’11 milions de reproduccions a la plataforma 3Cat. Igual com les seues predecessores, Bola de drac Súper s’estrena doblada al català. A la plataforma 3Cat estaran disponibles dos de les cinc temporades amb què compta la creació d’Akira Toriyama i la resta s’aniran estrenant al llarg de l’any.