Marge mor en l’últim episodi de la temporada d’‘Els Simpson’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Matt Groening ha decidit matar Marge Simpson en l’episodi final de la temporada 36 d’Els Simpson, que encara no s’ha emès a Espanya. Amb l’epígraf Estimada esposa, mare i condimentadora de costelles de porc, es commemora el personatge d’una de les sèries més llargues de la història de la televisió. En un moment de l’episodi titulat Stranger Things, es representa la mort de Marge. Tanmateix, la mort té lloc en un futur relativament llunyà, fins a 35 anys després. Però la família Simpson encara no s’acomiada, perquè l’abril passat la productora Fox va anunciar la renovació fins al 2029 d’algunes de les seues sèries més conegudes, com Padre de familia, American dad, i Els Simpson. D’aquesta manera, la producció, que aquest any ha celebrat el seu trenta-cinquè aniversari, encara té molts asos sota la màniga.