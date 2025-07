Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Netflix ha anunciat el fitxatge d’Ana Garcés com a protagonista d’una nova sèrie, Oasis. L’escenari és un resort de luxe, on una desaparició ho canvia tot i revela secrets foscos. D’aquesta forma, planteja una trama similar a la de The White Lotus. De moment no se sap la data d’estrena.