Pepa Bueno presentarà el telenotícies de La 2 al deixar ‘El País’

RTVE ha anunciat importants canvis en l’equip de presentadors dels telenotícies. Per a la temporada 2025/2026, que començarà al setembre, només es manté el format del migdia. Destaca la ja anunciada Pepa Bueno, que deixa la direcció del diari El País per presentar el telenotícies de la nit de La 2. Substitueix Marta Carazo per tornar a posar-se al càrrec del format que ja va liderar del 2009 al 2012. Per al cap de setmana han fitxat la dupla Marc Sala i Lourdes Maldonado, que deixen La Hora de La 1 i Las tardas de RNE, respectivament. El telenotícies matinal el continuarà conduint Alex Barreiro, al qual s’afegirà Lorena Baeza. Alejandra Herranz no té canvis al Telediario 1 del migdia. El director d’informatius de RTVE, Jon Ariztimuño, ha destacat que el grup de periodistes presentat “és la millor proposta possible”.