NOVETATS
3CatInfo, la nova plataforma de la CCMA, ja té presentadors
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha anunciat els presentadors de la seua nova marca, la plataforma 3CatInfo. Entre ells destaquen Cristina Riba, l’actual presentadora del Telenotícies del cap de setmana de TV3, i David Melgarejo, actual periodista de la delegació a Madrid. També figuren noms de professionals de la casa com el lleidatà Jaume Freixes, Sheila Alen o Beatrice Duodu. Aquesta proposta està prevista a partir del setembre i reformularà el sistema d’informatius actual de la corpo. El canal 324 desapareixerà per transformar-se en CatInfo, que també engloba el 24 h de Catalunya Ràdio. Però aquesta nova plataforma també tindrà presència online, amb la creació d’una aplicació per al mòbil, una pàgina web i un pòdcast diari. Alguns programes que inclou són el Telenotícies, els Matins o l’InfoK.