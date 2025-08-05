NOVETATS
3CAT prepara la nova temporada amb canvis a les corresponsalies
3CAT ha anunciat canvis en les seues corresponsalies per a la temporada vinent, entre els quals el trasllat d’Oriol Serra d’Alemanya als Estats Units. El periodista de Catalunya Ràdio suplirà a Washington Francesc Garriga, que serà el nou presentador de La tarda de Catalunya Ràdio. L’anunci de la nova assignació a Berlín està previst per al setembre.
Però no és l’únic trasllat. Coia Ballesté torna a casa després de quatre anys com a corresponsal a Londres de TV3 i CatRàdio i serà la responsable de la delegació de Tarragona, càrrec que ja va exercir del 2015 al 2021. A més, Joan Raventós també deixa Brussel·les i torna a Barcelona per ser l’editor i copresentador del Telenotícies del cap de setmana juntament amb Júlia López. La seua plaça l’ocupa Pilar Abril, part de l’àrea d’economia dels informatius de TV3 des de fa 18 anys.