SEGRE

NOVETATS

3CAT prepara la nova temporada amb canvis a les corresponsalies

El periodista Oriol Serra. - CCMA

El periodista Oriol Serra. - CCMA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

3CAT ha anunciat canvis en les seues corresponsalies per a la temporada vinent, entre els quals el trasllat d’Oriol Serra d’Alemanya als Estats Units. El periodista de Catalunya Ràdio suplirà a Washington Francesc Garriga, que serà el nou presentador de La tarda de Catalunya Ràdio. L’anunci de la nova assignació a Berlín està previst per al setembre.

Però no és l’únic trasllat. Coia Ballesté torna a casa després de quatre anys com a corresponsal a Londres de TV3 i CatRàdio i serà la responsable de la delegació de Tarragona, càrrec que ja va exercir del 2015 al 2021. A més, Joan Raventós també deixa Brussel·les i torna a Barcelona per ser l’editor i copresentador del Telenotícies del cap de setmana juntament amb Júlia López. La seua plaça l’ocupa Pilar Abril, part de l’àrea d’economia dels informatius de TV3 des de fa 18 anys.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking