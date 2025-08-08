ACTUALITAT
“L’èxit és com els pets”, assenyala José López sobre ‘Mañaneros 360’
“He recordat una frase que, malgrat que escatològica, sintetitza en bona mesura la fixació amb aquest programa que s’ha desenvolupat en els últims mesos: L’èxit és com els pets, a la gent li molesta quan no és seu”, va publicar dimecres a X el president de RTVE, José Pablo López, en relació amb el creixement d’audiència de Mañaneros 360. Presentat per Javier Ruiz i Adela González ha passat de tenir una quota mensual de 8,8% a l’abril a un màxim de 13,1% al juliol. El tàndem juntament amb La mañana de La 1 de Silvia Intxaurrondo ha convertit La 1 en líder del matí, superant Joaquín Prat a Telecinco. López també va aplaudir els resultats dels informatius territorials i la bona salut de La 2. La segona cadena de RTVE planeja recuperar els seus informatius i reforçar els seus matins amb un espai en directe.