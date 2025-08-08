SEGRE
“L’èxit és com els pets”, assenyala José López sobre ‘Mañaneros 360’

Javier Ruiz i Adela González, presentadors de ‘Mañaneros 360’. - RTVE

“He recordat una frase que, malgrat que escatològica, sintetitza en bona mesura la fixació amb aquest programa que s’ha desenvolupat en els últims mesos: L’èxit és com els pets, a la gent li molesta quan no és seu”, va publicar dimecres a X el president de RTVE, José Pablo López, en relació amb el creixement d’audiència de Mañaneros 360. Presentat per Javier Ruiz i Adela González ha passat de tenir una quota mensual de 8,8% a l’abril a un màxim de 13,1% al juliol. El tàndem juntament amb La mañana de La 1 de Silvia Intxaurrondo ha convertit La 1 en líder del matí, superant Joaquín Prat a Telecinco. López també va aplaudir els resultats dels informatius territorials i la bona salut de La 2. La segona cadena de RTVE planeja recuperar els seus informatius i reforçar els seus matins amb un espai en directe.

