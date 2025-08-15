ESPORT
L’inici de la temporada de futbol presideix les programacions
Avui comença LaLiga 25-26 i així la nova temporada esportiva de ràdios i televisions. RNE aposta per Tablero deportivo, que comptarà amb Miguel Ángel Méndez com a nou director i presentador, acompanyat de Silvia Verde. En el primer programa, avui a les 21.00 hores, entrevistarà Javier Tebas, president de LaLiga. Entre les novetats destaca la prolongació de l’emissió fins a les 00.00 hores. A més, altres esports com el bàsquet, el ciclisme o l’atletisme també tindran cabuda en la programació. Per la seua banda, Esport3 ofereix aquesta tarda, a les 20.55, el primer Gol a gol del curs en el qual el presentador Jordi Grau i els seus col·laboradors comentaran el partit del Girona-Rayo, previst a les 19.00 hores, i demà torna el programa Un dia de partit. A més, diumenge, Pedrerol torna a El Chiringuito de Jugones a MEGA.