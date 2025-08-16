SEGRE
pla alfa

Risc extrem d'incendi en una vintena de municipis lleidatans. Accés restringit al Montsec d'Ares i al Mont-roig

ESPORT

Jornada de futbol i handbol del Barça a Esport 3 i Lleida TV

El futbolista Lamine Yamal. - EP

El futbolista Lamine Yamal. - EP

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La programació d’Esport 3 està avui centrada en el Barça i el seu primer partit de la Lliga 25/26, que visita avui el Mallorca a les 19.30 hores. En aquest marc, torna al canal Un dia de partit, un programa en el qual sis comentaristes segueixen el joc en format Twitch. Abans i a l’acabar el partit, a les 18.44 i a les 21.25 hores respectivament, Jordi Grau i els seus col·laboradors oferiran un resum de la jornada a Gol a gol. Posteriorment, a les 22.11 hores, està prevista la reemissió del documental sobre Lamine Yamal, Revolució 304. A més, Esport 3 també emet (16.55) la semifinal de l’HSG Premium Cup d’handbol entre el Barça i el Nordhorn-Lingen.

Per la seua part, Lleida TV emet la final de la Copa Catalunya Femenina entre el FC Barcelona i el FC Badalona Women disputada a les 21.00 hores, conduïda per Laia Sanmiquel.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking