DIRECTES
Lleida TV emet avui l’Encesa de la Universitat de l’Aquelarre
Lleida Televisió ofereix avui en directe, a partir de les 22.55, l’Encesa de la Universitat de Cervera i el recorregut de la cercavila de l’Aquelarre fins a Cal Racó. Els personatges de La flauta màgica són els convidats d’aquest any, en una representació de la lluita de valors entre la reina de la nit i Sarastro. El regne emprendrà un viatge per rescatar Pamina, filla de la primera, i reivindicar el poder del plaer i les baixes passions. Alea Teatre ha mantingut el format de tres actes: l’arribada de la cercavila i el Ball de la Polla, la Invocació del Mascle Cabró i la Gran Escorreguda. La música anirà a càrrec del grup de versions The Aguateques. Òscar Fernández dirigirà la retransmissió de la cercavila i comptarà amb convidats com Anna Llort, directora de l’Aquelarret; Òscar Celeiro, director de la Fira del Gran Boc; i David Mora, voluntari de la festa.