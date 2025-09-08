MÚSICA
Eslovènia no anirà a Eurovisió si continua Israel
La presència d’Eslovènia al Festival d’Eurovisió del 2026 estarà condicionada per la decisió que prengui la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU) sobre la participació d’Israel. Així ho va confirmar l’emissora RTVSLO, que espera que les converses amb la UER permetin un acord entre totes les parts. La UER permetrà fins al 13 d’octubre que els països es puguin retirar sense conseqüències econòmiques, tot i que la premsa israeliana va apuntar que el termini podria prolongar-se fins al desembre.