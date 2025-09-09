ESTRENA
Lleida TV aixeca el teló
La televisió del grup SEGRE presenta la seua nova programació davant de representants institucionals i socials en una festa a la Llotja. El proper mes de maig la cadena complirà 25 anys
La Llotja de Lleida es va vestir ahir a la nit de gala per a la inauguració de la nova temporada de Lleida TV, que inclou canvis en la seua programació, en una festa que va ser retransmesa en directe. L’esdeveniment va reunir represenantes d’institucions, empreses, partits i societat civil. Entre ells van figurar l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el president de la Diputació, Joan Talarn; la delegada de la Generalitat, Núria Gil; i el subdelegat del Govern central, José Crespín.
El director de Lleida TV, Òscar Fernández, va subratllar el paper fonamental que aquest canal ha tingut com a referent informatiu al territori i va recordar que el proper 10 de maig complirà 25 anys en antena. “En tot aquest temps hem evolucionat al ritme que ens marca la societat, l’economia i els canvis tecnològics, però sempre mantenint l’esperit i l’essència del grup SEGRE, que ha estat l’impulsor i que ha sostingut Lleida TV en els moments més difícils”, va destacar.
Així mateix, va posar de relleu la singularitat del projecte televisiu: “De les 16 televisions que es van projectar a la província, només en queden dos: Lleida TV i Pirineus TV”, va assenyalar. Va destacar la “perseverança” del grup SEGRE i va agrair el suport de la Paeria i la Diputació i de tots els patrocinadors. “Volem ser la veu de la gent, explicar les seues històries amb rigor i professionalitat. Més territori, més directe, més retransmissions del que fem a casa”, va afegir Fernández. Amb aquesta inauguració amb tota l’esplendor, Lleida TV obre una temporada en què promet reforçar la connexió amb l’audiència i continuar sent l’altaveu de la vida social, cultural i esportiva de la demarcació.