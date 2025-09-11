ESPECIAL
L’acte institucional de la Diada a la Seu Vella, avui a Lleida Televisió
Lleida Televisió ofereix avui en directe, a partir de les 11.55, l’acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya a la Seu Vella. Moisés Camuñas i Judit Montoy seran els encarregats de retransmetre la cerimònia, que comptarà amb els representants de la Paeria, diputació de Lleida i la delegació del Govern, a més del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig.
Els dos presentadors tindran l’ocasió de parlar amb tots ells abans de l’inici de l’acte. Els parlaments tindran lloc a la nau central de la Seu Vella, on també s’escoltaran les veus de la Coral Maristes Montserrat Lleida i del Cor Tradicional i Popular de Lleida.
Jan Castells i Bernat Pedrós interpretaran peces del Llibre d’Orgue de Lleida i la cerimònia acabarà amb l’ofrena floral al monòlit en record de les víctimes del 1707.