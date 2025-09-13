ECONOMIA
El malbaratament alimentari, protagonista a ‘Lleida activa’
Les noves normatives d’àmbit europeu, estatal i català obliguen les empreses a implementar protocols i dinàmiques en la lluita contra el desaprofitament alimentari. Des de l’ètica empresarial, les organitzacions afronten cada dia una realitat complexa respecte a l’aprofitament dels aliments. A Catalunya, el departament d’Agricultura treballa en l’elaboració del pla estratègic de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari, el full de ruta que haurà de seguir per prevenir-lo en els pròxims cinc anys. Avui a Lleida activa, a les 21.00 hores, Santi Roig entrevista Rafael Oncins, RSE de Plusfresc, i el debat comptarà amb representants de Talkual, El Celler del Roser i la Fundació Jericó per tractar temes relacionats amb la legislació sobre el desaprofitament alimentari, les bones pràctiques, l’ètica empresarial i la sostenibilitat.