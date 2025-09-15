ESTRENES
Joan Pera torna aquesta nit a TV3 amb ‘8 coses a fer abans de morir’
L’actor Joan Pera, als seus 76 anys, torna avui a TV3 amb l’estrena de 8 coses a fer abans de morir, on es llançarà a viure noves experiències, des de pilotar un cotxe de ral·lis a desfilar com a model. A partir de les 22.05 hores, Pera s’estrenarà en la seua nova faceta de pastor, en la qual l’acompanyarà el també humorista Lluís Jutglar, Peyu.
Aquesta nit també seguirà els consells d’Helena Garcia Melero per ser reporter i entrevistarà famosos a la gala People in Red amb Laura Fa. Entre les facetes que provarà Joan Pera figuren les de mag, pilot de ral·lis, pilot d’avions i model. En aquesta última, comptarà amb l’ajuda de Custo Dalmau, Sofia Coll i Nadine Romero. La seua participació en aquest format té un valor simbòlic, ja que va ser la primera veu de TV3 i torna 40 anys després de presentar el programa inaugural de la cadena.