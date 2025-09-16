3CAT
Ramon Pellicer s’acomiada del ‘Telenotícies’ de TV3 al cap de 23 anys: “Sou una audiència envejable”
La sortida de Ramon Pellicer no suposarà una desvinculació de la cadena
El periodista Ramon Pellicer es va acomiadar diumenge de l’audiència del Telenotícies de TV3 després de 23 anys. “Sou una audiència envejable, que ens ha estimulat tot aquest temps per oferir-vos el millor que hem sabut. Ara assumirem altres responsabilitats, però el que no canvia segur és que continuarem comptant amb vosaltres”, va assenyalar Pellicer.
Cristina Riba, la seua parella als TN del cap de setmana, també es va acomiadar ja que ara formarà part dels nous informatius del 3/24 que passen a dir-se 3CatInfo. Aquests canvis formen part d’una remodelació dels TN pràcticament a totes les franges horàries.
La sortida de Ramon Pellicer no suposarà una desvinculació de la cadena. De fet, serà el presentador de la pròxima edició de La Marató i, l’any que ve, presentarà un nou programa centrat en temàtiques socials.