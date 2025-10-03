Netflix estrenarà ben aviat l’última entrevista a Jane Goodall amb declaracions inèdites: "Ni tan sols ho havia revelat a la seva família"
El gegant del streaming prepara el llançament de l’esperat format 'Famous Last Words' amb la primatòloga britànica com a primera protagonista
El món del documental es prepara per rebre un dels testimonis més esperats i reveladors de l’any. Netflix ha anunciat la imminent publicació d’una entrevista pòstuma a la reconeguda primatòloga britànica Jane Goodall, morta dimecres passat als 91 anys a Califòrnia per causes naturals. Aquesta conversa, realitzada sota estricta confidencialitat, conté revelacions personals que la científica mai no va compartir en vida, ni tan sols amb els seus familiars més propers.
Segons ha informat el gegant del streaming a través del seu portal TUDUM, Goodall va gravar aquesta íntima conversa a començaments de març de 2025, amb la condició expressa que només es publiqués després de la seua mort. El material, que donarà inici a la sèrie documental 'Famous Last Words' (Últimes paraules famoses), promet oferir una visió profunda i personal de la dona que va revolucionar la nostra comprensió dels primats.
L’enregistrament es va dur a terme en un escenari minimalista, utilitzant càmeres operades a distància per garantir la màxima intimitat. Durant l’entrevista amb el director nord-americà Brad Falchuk, l’etòloga va compartir pensaments que havia mantingut en secret tota la seua vida, incloent penediments personals i les seues esperances sobre qui la rebria "a l’altre costat" després de la seua mort.
Detalls sobre el nou format documental
L’entrevista de Goodall inaugurarà 'Famous Last Words', un innovador format documental de Netflix basat en un exitós programa de televisió danès. Segons han confirmat fonts del sector audiovisual a Espanya, aquesta sèrie presenta figures icòniques de la cultura mundial en converses finals, dissenyades per ser publicades únicament després de la seua mort.
El material gravat amb Goodall s’ha mantingut sense editar i sota estrictes mesures de seguretat des del seu enregistrament fins la recent mort de la científica. Aquest enfocament garanteix l’autenticitat del contingut i respecta la voluntat de l’entrevistada, creant un espai únic on les personalitats poden parlar amb total llibertat sobre temes que potser mai no abordarien en una entrevista convencional.
Entre les curiositats que Netflix ha avançat sobre l’entrevista, destaquen les reflexions de Goodall sobre el personatge fictici de Jane, l’esposa de Tarzan, així com pensaments personals que mai no va revelar durant la seua vida pública, ni tan sols als seus familiars més propers. Aquests aspectes desconeguts de la vida i el pensament de la primatòloga prometen oferir una nova dimensió al seu ja impressionant llegat.
Un llegat científic que transcendeix fronteres
Nascuda el 3 d’abril de 1934 a Londres, Jane Goodall va dedicar més de sis dècades de la seua vida a l’estudi dels ximpanzés en estat salvatge. Els seus descobriments sobre les pautes de conducta i habilitats d’aquests primats van suposar una revolució en el camp de la primatologia i van aportar informació crucial per comprendre les arrels del comportament humà. La seua feina ha inspirat generacions de científics a Espanya i a tot el món, convertint-se en un referent de la conservació i l’estudi dels animals.
La científica, que hauria complert 91 anys el mes d’abril passat, es va convertir en un símbol de la defensa mediambiental i els drets dels animals. Les seues investigacions en Gombe Stream, Tanzània, iniciades el 1960, van canviar per sempre la nostra visió de la relació entre humans i simis. Entre les seues troballes més significatives es troba el descobriment que els ximpanzés fabriquen i utilitzen eines, una capacitat que fins llavors es considerava exclusivament humana.