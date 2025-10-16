CULTURA
L’ascens de Taylor Swift i Gregotechno, aquesta nit a ‘Nervi’
El programa Nervi de TV3 i Canal 33 analitza aquesta nit l’ascens mediàtic de la cantant Taylor Swift a través del llibre sobre l’artista del barceloní Yeray Sánchez Iborra. Andrea Gumes entrevista el grup Gregotechno, que combina l’antiga tradició del cant gregorià amb la música electrònica. Aquesta fusió sonora es complementa amb visuals inspirats en el microcosmos de paratges naturals sagrats, capturats mitjançant tècniques de microscòpia. A més, el programa ofereix propostes per a l’In-Edit, el festival de documentals musicals que se celebra a Barcelona del dia 23 d’aquest mes al 2 de novembre. Finalment, Júlia Bertran modera la taula Cultures negres, cultures silenciades?, en què s’expliquen diverses iniciatives per visibilitzar l’obra d’artistes i personatges negres silenciats per la història oficial.