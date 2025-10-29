GUARDONS
Premi Ondas per a Gemma Nierga, Toni Clapés i Mònica Terribas
L’històric Iñaki Gabilondo va ser l’encarregat d’anunciar ahir la decisió del jurat dels Premis Ondas, amb una gala que se celebrarà el 26 de novembre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Entre els 26 guardonats hi ha Gemma Nierga, premiada al millor programa de ràdio de proximitat per Cafè d’idees, el seu espai a Ràdio 4, mentre que Toni Clapés va obtenir el guardó al millor programa de ràdio per Versió RAC1. Alejandra Herranz i El Gran Wyoming van ser reconeguts com els millors comunicadors de televisió, i Página dos es va emportar el premi al millor programa d’entreteniment. Celeste va guanyar el premi a la millor sèrie de comèdia, i Querer i Pubertat, aquesta última coproduïda per 3Cat, van compartir el guardó a la millor sèrie dramàtica. El minuto heroico: yo también dejé el Opus Dei, dirigit per Mònica Terribas, va ser distingit com a millor documental. L’elenc femení de Furia i Secun de la Rosa van rebre els premis a la millor interpretació. Per la seua part, Pastora Soler va obtenir el Premi Ondas a la seua trajectòria musical, mentre que Valeria Castro i Guitarricadelafuente van ser reconeguts ex aequo com a fenòmens musicals de l’any. També es van premiar les cobertures informatives de l’apagada del 28 d’abril i de la mort del papa Francesc, aquesta última d’RTVE. Isaías Lafuente rebrà el guardó a la seua trajectòria professional a la ràdio i Paco Lobatón, el premi especial atorgat per l’organització dels Ondas.