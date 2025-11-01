DOCUMENTALS
‘El documental’ del Canal 33 se centra aquesta nit en la gestió del dol
El Canal 33 ofereix aquesta nit, a El documental (21.50), Viure la mort, una peça que explora quin lloc ocupa la mort en el nostre entorn i quins límits condicionen els comiats i els dols. Thais, Júlia, Juliana i Rita han perdut éssers estimats en circumstàncies molt diferents. Tanmateix, totes s’han trobat obstacles que evidencien les barreres per viure els comiats i les pèrdues de manera cuidada, d’acord amb les necessitats de les persones en dol. Les seues experiències mostren les arestes complexes de la gestió de la mort i la dificultat per donar espai als malestars i a les vulnerabilitats. Les veus de professionals del sector funerari, de l’àmbit sociosanitari i de l’administració pública completen l’anàlisi sobre els efectes d’una societat que ha invisibilitzat la mort i l’ha relegat a l’esfera privada.