REPORTATGES
El pànic a la política de Trump, al documental de ‘60 minuts’
El Canal 33 emet avui, dins de l’espai 60 minuts (23.00), el documental Trump a la Casa Blanca. Pànic als Estats Units?, centrat en la política del president nord-americà. El país ha entrat en una nova era marcada per mesures que han sacsejat el món sencer: aranzels, polítiques antiimmigració, dràstiques retallades pressupostàries i una reducció dels drets de les minories. El documental retrata els primers mesos d’un mandat que ha dividit com mai els EUA. Per la seua part, 3CAT ofereix a 30 minuts (22.05) el reportatge El repte solar. Catalunya està molt ben situada geogràficament per aprofitar l’energia solar, però la fotovoltaica només produeix un 4,5% de l’electricitat. El repte és trobar espais per generar la meitat de l’electricitat amb renovables abans del 2030, però encara no s’ha aprovat el pla territorial sectorial.