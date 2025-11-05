SOLIDARITAT
La Marató inclou 3.000 activitats i Kelly Isaiah canta al disc solidari
La Marató de 3CAT, que aquest any estarà dedicada a la lluita contra el càncer, comptarà amb 3.000 activitats populars en les quals s’alternaran la divulgació, les entrevistes i les actuacions. L’acte central tindrà lloc el 14 de desembre sota l’eslògan Detectem-ho, arreglem-ho, i Ramon Pellicer serà l’encarregat de conduir el programa televisiu: al matí ho farà des de la torre Bellesguard de Barcelona i, a la tarda, des dels estudis de 3CAT a Sant Joan Despí. Per la seua banda, Roger Escapa dirigirà un especial d’El Suplement de Catalunya Ràdio des del Port de Tarragona. A més dels presentadors dels canals de 3CAT, La Marató comptarà amb diversos rostres coneguts que compartiran la seua experiència amb el càncer: Julia Otero, Pablo Alborán, Òscar Dalmau, Fina Brunet i Ricky Rubio.
D’altra banda, el 30 d’aquest mes es posarà a la venda la 21 edició del Disc de La Marató, en la qual col·laboren nombrosos artistes versionant, en català, cançons molt conegudes. Entre ells destaquen Manolo García, Ana Torroja, Pablo Alborán, Antonio Orozco, Alfred García, Gisela i Els Catarres.
El cantant lleidatà Kelly Isaiah també hi participa amb Mónica Green i Vocal Groove versionant Stand by Me, cançó del 1961 popularitzada per Ben E. King.