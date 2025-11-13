ENTREVISTES
Dolera presenta la seua nova sèrie avui a ‘Nervi’
Andrea Gumes entrevista aquesta nit a Nervi (3CAT) Leticia Dolera, directora i protagonista de la sèrie Pubertat, que tracta un cas d’abús sexual en una colla castellera. La ficció, composta per sis capítols, està disponible a HBO Max, s’estrenarà a 3CAT a inicis del 2026 i va obtenir un premi Ondas. El programa també abordarà la rellevància de Frankenstein, la novel·la de Mary Shelley que torna a la gran pantalla de la mà de Guillermo del Toro. Jacint Casademont repassarà els seus detectius paranormals favorits i Ferran Palau posarà la nota musical. Mentrestant, Judit Neddermann serà la protagonista de The Scene Sessions: Barcelona, al Canal 33 (23.45), en el qual també actuaran Lucas Delgado i Giuliano Eriston. Per la seua part, La Renaixença comptarà, a les 22.00, amb la participació de Bruna Dinarès, il·lustradora de dibuix científic.