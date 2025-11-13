ESPECIALS
El nou Arnau, a Lleida TV
Emet avui en directe la inauguració oficial del nou edifici de consultes externes. El president Illa, a l’especial de ‘+Lleida’
Lleida Televisió ofereix avui, a partir de les 8.50, un especial del programa +Lleida amb motiu de la inauguració oficial del nou edifici de consultes externes de l’Hospital Arnau de Vilanova. Moisés Camuñas i Judit Montoy seguiran el recorregut del president de la Generalitat, Salvador Illa, pel nou equipament, que ha suposat una inversió de 45,8 milions d’euros. L’edifici compta amb quatre plantes i un soterrani, i unifica l’activitat ambulatòria de l’HUAV amb 108 noves consultes i gabinets, tres àrees d’hospital de dia, espais de suport i despatxos, en una superfície total de 16.000 metres quadrats. A més, Lleida TV emet a les 22.30 els Premis de Comunicació Local, una gala presentada per Toni Castro i Núria Ramírez. Josep Cuní rebrà el Premi d’Honor a la seua trajectòria periodística.