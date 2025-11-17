CUINA
Homenatge a Martín Berasategui a la final d’avui de ‘MasterChef’
La 1 emet aquesta nit la final de MasterChef Celebrity 10 després de dotze setmanes de competició. Del primer repte de la nit sortirà el primer duelista, i de la prova d’exteriors, el segon. Tots dos s’enfrontaran en un apassionant duel final i el vencedor rebrà el trofeu del programa i 75.000 euros per donar a l’ONG que elegeixi. A més, els duelistes gaudiran d’un curs de cuina d’un cap de setmana a la Facultat de Ciències Gastronòmiques del Basque Culinary Center de Sant Sebastià amb un acompanyant. L’última prova d’exteriors de la temporada tindrà lloc a Donosti, on el programa culinari rendeix un homenatge a Martín Berasategui. El mestre compleix 50 anys d’impecable trajectòria, convertit en el cuiner espanyol que atresora més estrelles Michelin. Les cuines s’encendran per última vegada en el gran duel final.