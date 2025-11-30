ENTREVISTES
L’exconsellera valenciana Salomé Pradas, aquesta nit a ‘Salvados’
Gonzo entrevista Salomé Pradas en un doble programa de Salvados, avui a les 21.35 a La Sexta. Un any després de la dana que va arrasar València, l’aleshores consellera d’Interior i Justícia de la Generalitat Valenciana trenca el silenci per primera vegada. L’exresponsable d’emergències durant la gestió de la dana ha decidit parlar perquè considera que les víctimes tenen dret a conèixer la veritat sobre el que va passar al Cecopi i perquè afirma que està cansada que l’assenyalin i que d’altres, entre els quals Carlos Mazón, parlin per ella. En una conversa que transita entre l’emoció, la solemnitat, la ràbia continguda i la pena pels fets, Pradas reconstrueix cronològicament tot el que va passar: des dels primers avisos del matí fins a les devastadores conseqüències que es van anar coneixent a la nit, així com la gestió posterior.