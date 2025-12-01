REPORTATGES
Un documental de la lleidatana Magda Gregori, diumenge a 3CAT
El programa 30 minuts de 3CAT estrenarà diumenge, a les 22.05, el reportatge Vacunes: anem enrere?, dirigit per la lleidatana Magda Gregori. El reportatge s’emetrà en plena campanya de vacunació, que aquest any s’ha avançat per l’aparició d’una variant del virus de la grip més greu, i cinc anys després de la pandèmia. Balaguer és protagonista en la producció, ja que el CAP de la ciutat és una de les localitzacions del documental, en el qual participen dos professionals del centre sanitari, la pediatra Marina Espigares i la infermera Montse Copons, a més d’una família del municipi. Segons la directora de la producció i de La Mira, i col·laboradora de SEGRE, el reportatge “planteja els dubtes i les preguntes pertinents, intenta donar veu i ofereix una radiografia completa del que passa aquí, però també del que succeeix en altres entorns”.