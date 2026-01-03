AUDIÈNCIES
Les campanades de 3Cat arrasen amb un 44% de quota en el minut d’or
3Cat va arrasar la nit de Cap d’Any a Catalunya amb les campanades, presentades per Miki Núñez i Laura Escanes, a l’aconseguir un 44,4% de quota de pantalla en el minut d’or, el primer del 2026, amb 1.168.000 espectadors. Respecte a l’any anterior, es va registrar un augment de 252.000 espectadors. L’emissió de l’autonòmica es va imposar amb contundència a la d’RTVE, que va obtenir un 33%. El programa especial de 3Cat va ser líder de la seua franja i va registrar una audiència mitjana de 987.000 espectadors, una quota del 38,9% i una audiència acumulada de 1.285.000 espectadors.
A nivell estatal, La 1 va revalidar el seu lideratge de la mà de Chenoa i Estopa. La seua retransmissió des de la Puerta del Sol, que inicialment havia de ser conduïda per Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, va tenir una mitjana de 34% de quota i 4.993.000 espectadors en el conjunt de l’emissió. A més, el minut del raïm va marcar un 36,3% i 5.823.000 televidents. La cadena pública va reforçar la seua victòria sobre Antena 3 i la parella formada per Cristina Pedroche i Alberto Chicote, amb un 22,8% de share i 3.273.000 espectadors en el còmput general, i un 24,1% i 3.871.000 en el minut del raïm. L’emissió de Mediaset va congregar un 3,6% i 505.000 televidents a Telecinco.