ENTREVISTES
Jordi Basté entrevista avui l’actriu Sílvia Abril a ‘Pla seqüència’
Sílvia Abril és la protagonista de l’entrevista de Jordi Basté a Pla seqüència, aquesta nit (22.05) a La 2 Cat. Junts recorren el parc d’atraccions del Tibidabo, un lloc profundament lligat a la infància i a la memòria col·lectiva de Barcelona. Sílvia Abril és una de les còmiques i actrius més conegudes d’Espanya. Nascuda a Mataró, compta amb una trajectòria consolidada que inclou televisió, cine i teatre. A més de col·laborar habitualment en el programa Futuro imperfecto de La 1, presentat per la seua parella Andreu Buenafuente, Abril és al capdavant del seu propi programa de gastronomia a La 2 Cat, La recepta perduda. Recentment, la parella va ser notícia després de veure’s obligada a anul·lar la presentació de les campanades d’RTVE, després que Buenafuente patís un episodi d’estrès que el va portar a interrompre la seua activitat professional.