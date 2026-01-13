CADENES
Marc Giró se’n va a La Sexta i RTVE fitxa per sorpresa Dani Rovira
Marc Giró deixa RTVE en un moviment inesperat i fitxa per Atresmedia per presentar un nou projecte a La Sexta que veurà la llum aquest mateix any i del qual no s’han donat més detalls. No obstant, segons diferents portals informatius, queden dos programes per emetre, el primer serà avui (23.00), amb entrevista a Boris Izaguirre i al ja exduo musical Sonia y Selena. En contrapartida, RTVE va anunciar ahir la tornada a la cadena de Dani Rovira, que es posarà al capdavant d’Al margen de todo, un nou programa setmanal d’humor per al prime time de La 1.
D’altra banda, després de 13 anys en antena, MasterChef inicia una nova etapa a RTVE amb la sortida de Samantha Vallejo-Nágera i la incorporació com a jurat del programa de Marta Sanahuja, la creadora de contingut coneguda a les xarxes socials com Delicious Martha.