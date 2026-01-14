RTVE
‘I tu, què faries?’ de La 2 Cat aborda com afrontar la seguretat
La 2 Cat emet avui (23.05) el segon programa d’I tu, què faries?, que reflexiona sobre la seguretat. L’espai, que s’emet els dimecres i està presentat per Patrick Urbano, proposa un debat entorn de dilemes que conviden a reflexionar sobre l’interès col·lectiu i la responsabilitat individual.
Lluny de buscar qui té la raó, el programa planteja preguntes per entendre per què pensem com pensem i què faríem si aquests dilemes ens afectessin directament. En aquesta segona entrega titulada Seguretat, s’aborden temes com la por, el càstig, la reinserció i la vigilància, a partir d’una pregunta central: quin preu estem disposats a pagar per sentir-nos segurs?
Per debatre sobre aquest dilema, Patrick Urbano comptarà amb Andrea Villoria, Joan Miquel Capell, Lucía Caram, Oriol Farrés i Xavier Melero com a convidats.