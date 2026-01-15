RTVE
Basté entrevista Emma Vilarasau a ‘Pla seqüència’ de La 2 Cat
La 2 Cat emet avui (22.10) Pla seqüència, protagonitzat per Emma Vilarasau. Jordi Basté acompanya l’actriu en un recorregut per Sant Cugat del Vallès per repassar les principals fites d’una carrera que, des de fa gairebé quatre dècades, ha emocionat el públic a través de personatges en teatre i televisió. L’entrevista, gravada en un únic pla seqüència, aborda tant la dimensió professional com la personal de la intèrpret. Vilarasau repassa els seus inicis, marcats per una relació complexa amb el seu cos, i arriba fins al reconeixement de l’auditori de Sant Cugat del Vallès que porta el seu nom. Durant la conversa, també reflexiona sobre la maternitat i l’impacte de les xarxes socials. A més, després del programa, s’emetrà el Making of d’Emma Vilarasau a Sant Cugat (23.10), que mostra els reptes tècnics d’un rodatge especialment exigent.