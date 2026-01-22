ENTREVISTES
Lluís Llach és avui el convidat de Jordi Basté a ‘Pla seqüència’
El programa de La 2 Cat Pla seqüència (22.10) està dedicat avui a Lluís Llach, amb una entrevista en profunditat conduïda per Jordi Basté, que visita el músic a la seua casa de l’Empordà per recórrer la seua trajectòria vital i artística. Als seus 77 anys, Lluís Llach ha viscut fidel als seus ideals. Autor i intèrpret d’alguns dels himnes en català més cantats de la història, Llach es mostra com una figura intergeneracional marcada pel compromís i la coherència. El programa recorre la seua vida –joventut, maduresa i vellesa– per comprendre el seu recorregut personal, creatiu i polític.
Després de l’emissió, a les 23.10 hores, s’oferirà el Making of de Lluís Llach, que revela els racons del rodatge amb una grua de més de 16 metres d’altura instal·lada davant la casa del músic i un convidat inesperat: el Bitxo, el seu gos.