ENTREVISTES
Jordi Évole, Pilar Eyre i Miquel Puig, convidats d’avui a ‘Col·lapse’
Jordi González comptarà aquesta nit a Col·lapse (22.05, 3Cat) amb Jordi Évole, Pilar Eyre i Miquel Puig com a convidats. Amb Évole, periodista i ara també cantant, el presentador conversarà sobre l’actualitat política, social i comunicativa de Catalunya. Pilar Eyre repassarà les últimes notícies de les cases reials europees, mentre que l’economista Miquel Puig desgranarà el nou sistema de finançament. També visitaran el programa Gina, Luz i Consol, tres amigues que han creat el pòdcast Les Guarres, per parlar de qualsevol temàtica sense pèls a la llengua. D’altra banda, 3Cat ofereix aquesta tarda, a partir de les 18.45, la final de la Supercopa d’Espanya femenina de futbol, amb el clàssic entre el FC Barcelona i Reial Madrid. El partit comptarà amb la narració de Gemma Mallorca, l’anàlisi de Mireia Vera i els comentaris de Laura Brugués.