Mor l'exdirector de TV3 i RAC1 Eugeni Sallent

Actualment exercia de responsable de la productora The Mediapro Studio a Llatinoamèrica

Lluís Serrano
Publicat per
acn

Creat:

Actualitzat:

L’exdirector de TV3 i RAC1, Eugeni Sallent (Sabadell, 1962), ha mort, tal com ha confirmat l’ACN. Llicenciat en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona i màster en Direcció d'Empreses per EADA, Sallent va ocupar diverses posicions de rellevància al sector de la comunicació al capdavant de la televisió i la ràdio pública, i també a la ràdio privada de Catalunya, concretament a RAC1 i RAC105. Actualment exercia de responsable de la productora The Mediapro Studio a Llatinoamèrica.

