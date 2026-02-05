3CAT
El riu Segre, des de l’Alt Urgell fins a la Noguera, avui a ‘A tocar de l’aigua’
El C33 emet avui, a partir de les 19.16 hores, dos capítols, d’un total de nou, d’A tocar de l’aigua, dedicats als camins fluvials de les conques del Segre i la Garona. Aquesta sèrie documental proposa un traçat en el sentit del riu des del seu naixement fins a la desembocadura amb desplaçaments sostenibles.
El primer segueix el recorregut per la Ribera del Segre, des de l’embassament d’Oliana fins a Alòs de Balaguer. L’episodi mostra camps de regadiu i secà, infraestructures hidràuliques, camins de ribera i patrimoni cultural i arquitectònic de pobles i despoblats. A continuació, el segon capítol (a partir de les 20.07 hores) està dedicat a aquest riu que travessa la comarca de la Noguera per l’est i s’atura ara al riu Sió, seguint-ne el traçat fins a la desembocadura amb parades a les localitats de Balaguer i Vilanova de la Barca.