Jordi Basté entrevista Salvador Illa a ‘Pla Seqüència’
La 2 Cat estrena avui a les 22.10 hores una edició especial de Pla Seqüència amb Salvador Illa coincidint amb el seu retorna al Palau de la Generalitat després d’estar 30 dies de baixa mèdica. Jordi Basté acompanya el president durant la seua primera jornada institucional en un recorregut en temps real i sense interrupcions. El programa en segueix els primers moments de la tornada a l’activitat institucional i recull una conversa personal sobre com ha viscut aquestes setmanes lluny de la vida pública i el moment de reprendre l’agenda al capdavant del Govern. La intenció del programa que condueix Basté proposa un recorregut sense talls ni muntatge que permeti als espectadors veure el protagonista des d’una perspectiva propera i poc habitual.
Pla Seqüència torna demà en la seua emissió habitual amb Antonio Díaz, El Mago Pop.