MÚSICA
La cantant lleidatana Aida Royes, a la 5a gala d’‘Eufòria’
La lleidatana Aida Royes afronta aquesta nit (22.05) a 3Cat la cinquena gala d’Eufòria després d’assegurar-se la continuïtat en el programa la setmana passada amb la interpretació de Rosas, cançó del 2003 de La Oreja de Van Gogh. La concursant de Cervera es va situar entre els sis participants més votats pel públic i va voler dedicar l’actuació a la seua parella, amb la qual manté una relació des de fa més de 13 anys. L’eliminat va ser Ian, malgrat afrontar el repte de cantar en francès. Per a aquesta nit, Aida Royes interpretarà A la freska, del grup vallenc Figa Flawas. El programa Eufòria, que va arrancar la temporada amb força a 3Cat i va aconseguir una quota del 15,7% en l’estrena, ha anat perdent seguiment i la setmana passada va descendir fins a l’11,1%, i va ser superat per primera vegada a Catalunya per El desafío, d’Antena 3, per una dècima.