CULTURA
Les memòries de Gisèle Pelicot, avui al programa literari ‘Página 2’
El programa Página 2, l’espai literari dirigit per Óscar López, se cita avui a les 13.00 a La 2 i a RTVE Play amb Gisèle Pelicot, la dona que es va fer coneguda per renunciar al seu dret a l’anonimat després del seu cas de violació. Considerada una icona del feminisme i una de les dones més influents del 2024, ha publicat les seues memòries juntament amb la periodista i novel·lista Judith Perrignon. En Un himne a la vida, Pelicot relata tota la seua història, començant pel fatídic matí en què va descobrir que el seu marit i diversos homes l’havien estat drogant i violant en secret. L’autora reviu una infància difícil, el seu primer amor, la seua carrera, la maternitat, i la intimitat del seu matrimoni abans i després de la devastadora troballa. El programa també presentarà Mentira, l’última obra del periodista i escriptor Juan Gómez-Jurado.