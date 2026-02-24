Oli d’oliva directe del setrill: els arbequins que van sortir al Foraster expliquen com tenir una pell perfecta
Una solució medicinal tradicional que va sorprendre al presentador del programa de 3Cat en arribar a Arbeca
El programa El Foraster, presentat per Quim Masferrer, va visitar Arbeca aquest dilluns. D’entre totes les interaccions amb els arbequins n'hi va haver una que destacava un element tradicional de les terres de Lleida: l’oli d’oliva verge com a eina medicinal i antiinflamatòria per la pell.
Va ser a la Cooperativa d’Arbeca, on el presentador es va trobar amb el seu president i el gerent. En un moment de l’entrevista li van explicar que l’oli d’oliva es fa servir com a mètode per cuidar la pell. “L’oli té moltes propietats” menciona el gerent. Especialment, va sorprendre El Foraster quan va dir que "als meus nens no els hi fico productes dermatològics, si no oli d’oliva després de la dutxa".
Segons fòrums farmacèutics l’ús de l’oli d’oliva en la pell era ja comú en l’antic Egipte i avui dia és un ingredient comú en la indústria farmacèutica. És exfoliant, antiinflamatori, hidratant i nutritiu. A Lleida, sobretot a zones on es produeix oli d’oliva, com és el cas d’Arbeca, és una acció recurrent i típica de la gent gran, la de fer-lo servir “del setrill a la mà i directe a la pell”, com es mencionava al programa de 3Cat.