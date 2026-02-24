3CAT
‘Sense ficció’ examina ‘Tauró’ de Spielberg en el seu 50 aniversari
Tauró, que va catapultar Steven Spielberg a la fama i va traumatitzar generacions d’espectadors, compleix 50 anys i Sense ficció emet (22.05) El tauró de l’Spielberg, en el qual s’examina la importància, el llegat i l’impacte perdurable de la pel·lícula. Estrenada el 1975, Tauró va marcar un abans i un després tant per a Spielberg com per al cine nord-americà. Creada inicialment com un thriller de sèrie B, la producció va acabar convertint-se en un projecte de gran pressupost que, durant un accidental rodatge –en mar obert i amb un tauró mecànic problemàtic–, semblava destinat al fracàs. Les dificultats tècniques van obligar el director a insinuar més que mostrar el depredador i l’icònic tema musical minimalista de John Williams es va convertir en un dels senyals d’identitat del film. El resultat va ser un fenomen cultural.