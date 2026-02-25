SEGRE

TV3 busca el millor plat amb carxofa del Baix Llobregat a ‘Joc de cartes’

Aquesta setmana la furgoneta de Marc Ribas a Joc de cartes de 3Cat (22.04) recorre la comarca del Baix Llobregat a la recerca del millor plat amb carxofa que guanyarà el premi de 5.000 euros.

La primera parada del programa és a Molins de Rei, al restaurant Sukpa, de Montse Serrano, que defensarà una proposta de cuina mediterrània en la qual l’arròs, la brasa i el producte local són protagonistes. El viatge continua a Sant Feliu de Llobregat, al Lolailo, on Álvaro Prades aposta per les paelles, entrepans i plats creatius. La tercera parada és a Can Baldiri de Sant Boi, en el qual Jordi Mera posarà de relleu la cuina tradicional amb productes de temporada. Finalment, Marc Ribas visitarà el Bart Burger Gastronòmic, també a Sant Boi, on Toni Romero presentarà un plat que combina la carxofa amb una gastronomia moderna.

