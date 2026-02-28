CINE
La gala d’entrega dels Premis Goya, aquesta nit a La 1 i La 2 Cat
RTVE es bolca avui en la gala d’entrega dels Premis Goya, que celebren la 40 edició a l’Auditori Fòrum CCIB de Barcelona. La cerimònia estarà presentada per Rigoberta Bandini i Luis Tosar, amb els comentaris de Carlos del Amor per a televisió. S’emetrà en directe des de les 22.00 hores a La 1, TVE Internacional, RNE, RTVE Play i, per primera vegada, a La 1 Ultra HD. La 2 Cat oferirà el senyal en directe de la gala amb els comentaris en català de Sílvia Tarragona i Montse Soto. A més, hi haurà un especial en directe a les 21.00, hores presentat per Tània Sarrias i Peter Vives, amb la col·laboració de Natàlia Sánchez. Abans de la cerimònia, el glamur de la catifa roja podrà seguir-se a partir de les 19.25 a La 1, en un especial conduït per Elena S. Sánchez, Carlos del Amor, Miriam Moreno, Rafa Muñoz, Cristina Villanueva i Sara Rancaño.