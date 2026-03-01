REPORTATGES
L’obesitat a Catalunya i les dietes de moda, avui a ‘30 minuts’
El programa 30 minuts de 3Cat se centra aquesta nit (22.05 hores) en l’obesitat, una malaltia crònica i multifactorial associada a nombroses patologies. Es tracta d’un problema de salut pública que afecta uns 2.500 milions de persones a tot el món. A Catalunya, el 52 per cent de la població la pateix i la tendència segueix a l’alça. Aquesta realitat, juntament amb la pressió estètica, fa que el carrer i, especialment, les xarxes socials s’omplin d’estímuls que conviden a continuar determinades dietes. El reportatge segueix diversos protagonistes que posen a prova algunes de les que estan de moda, com la keto o cetogènica, basada en un consum elevat de greixos i aliments proteics, com les carns, i en una reducció dràstica d’hidrats de carboni; la paleolítica, de principis similars, o la low carb, més permissiva amb el consum de carbohidrats.