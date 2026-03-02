ESTRENES
‘Crims’ torna a 3Cat el dia 16 amb una nova entrega de set capítols
El referent de la crònica negra de 3Cat, el programa Crims, torna el dia 16 amb la seua sisena temporada, formada per set capítols sota el títol de Set casos. Set enganys. Abans de l’estrena en obert, l’espai celebrarà una presentació especial aquella mateixa tarda al Cinema Aribau, amb la presència del director, el lleidatà Carles Porta. En aquest acte, 900 espectadors, que hauran obtingut l’entrada mitjançant un concurs dirigit als seguidors més fidels del programa, podran veure en exclusiva els dos primers episodis de la nova entrega. El capítol inaugural, L’assassí de la pandèmia, abordarà un cas estremidor ocorregut a Barcelona durant el confinament. En una ciutat aparentment buida, un depredador actuava aprofitant la vulnerabilitat de persones sense llar. Des que va estrenar-se, Crims té una quota mitjana del 21,8%.