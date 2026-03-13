ENTREVISTES
Henar Álvarez farà el salt a La 1 i la primera convidada serà Shakira
El programa Al cielo con ella, que condueix Henar Álvarez, farà el salt a La 1 la propera setmana ocupant el buit del talk show que va deixar Marc Giró, i la cantant Shakira serà la primera convidada. El format, que fins ara s’emetia els diumenges a La 2, posarà fi a aquesta etapa amb la seua última emissió el dia 15 (22.30), amb Nacho Duato i Lidia San José com a convidats. D’aquesta manera, seguirà els mateixos passos que va fer Giró en els seus inicis: va començar a RTVE Play, es va mudar a La 2 i va fer el salt al prime time de La 1 fins al recent fitxatge per La Sexta. Al cielo con ella i Henar Álvarez viatjaran a Mèxic per entrevistar en exclusiva Shakira. Fa uns dies, la cantant colombiana va trencar a la capital del país el rècord d’assistència del Zócalo en un concert gratuït que va convocar més de 400.000 espectadors per tancar la seua gira a Amèrica.